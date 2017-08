Ruud Gullit maakt zich ongerust over de toekomst van het Nederlandse voetbal en het spelen op kunstgras is volgens hem een belangrijke oorzaak. De assistent-bondscoach van Oranje ziet te veel bescherming en daardoor te weinig weerstand.



"Ik maak me nog de meeste zorgen om de beste jeugdelftallen", stelt Gullit in De Volkskrant. "Mijn zoon is zestien jaar dus ik sta vaak langs de lijn. Hij moet bijna iedere week op kunstgras, omdat iedereen in de veronderstelling was dat het de toekomst is. Nou, dat is het niet, althans nog niet. Anders waren de topvoetballanden allang overstag gegaan."



"We klagen nu al dat onze spelers teveel beschermd worden. Door ze op kunstgras te laten voetballen wordt dat nog erger", weet Gullit. Ook de excuses uit het profvoetbal staan hem tegen. "Het gaat om een paar ton, misschien iets meer. Dat zijn bedragen die je de kop niet zouden moeten kosten, dat moet op te lossen zijn. In mijn tijd was er nog minder geld en kon het ook."