'Sánchez ondergaat dinsdag benodigde keuring bij Spurs'

Davinson Sánchez heeft zijn transfer naar Tottenham Hotspur nog niet volledig afgerond. De Colombiaanse verdediger ondergaat pas dinsdag de medische keuring in Londen, zo meldt Sky Sports.



Tottenham Hotspur en Ajax maakten afgelopen vrijdag al melding van de transfer. De Zuid-Amerikaan tekende voor zes jaar, onder voorbehoud van de medische keuring en het verkrijgen van een werkvergunning. Dat laatste lijkt geen probleem en dus kan Sánchez zijn miljoenendeal afronden door de tests goed te doorlopen.



Sánchez speelde maar één seizoen in Amsterdam. In die periode groeide de Colombiaan uit tot misschien wel de beste Ajax-verdediger van de laatste jaren. Bij de Londenaren treft hij in Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen meer oud-Ajacieden.





BREAKING: Davinson Sanchez having a medical ahead of his club record move to Tottenham #SSN pic.twitter.com/pzX4gNp4aq — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 22, 2017