Oud-Ajacied nu crimineel: "Zo'n ongelooflijke schoft"

Tarik Oulida werd ooit bestempeld als de nieuwe superster van Ajax. Dat pakte in de praktijk heel anders uit en na een lange stilte blijkt zijn leven een nieuw dieptepunt tegemoet te gaan. Er hangt hem een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd vanwege oplichting.



Zijn ex-vrouw Esther Dolstra, moeder van zijn twee kinderen, doet in gesprek met Metro een boekje open. "Toen ik hem leerde kennen had hij helemaal geen geld meer. Ik werkte en hij deed niets." De oud-Ajacied ging het criminele pad op en maakte zich in Spanje schuldig aan oplichting. "Je gaat zoiets toch niet doen met kinderen erbij?"



Dolstra noemt zijn criminele activiteiten geen incident, maar toch steunde ze hem. "Uiteindelijk heeft hij mij zover gekregen dat ik de schuld op me genomen heb. Daardoor kwam hij vrij. Heel stom natuurlijk. Justitie in Nederland geloofde er niets van dat ik het gedaan had. Ze dachten dat ik onder druk werd gezet en dat was ook zo. Ik deed het uit angst. Hij is zo’n ongelooflijke schoft."



De ex van Oulida vreest de rechtszaak op 28 september in Madrid. "Straks raak ik mijn drie kleintjes kwijt door die schoft. Dat mag niet gebeuren."