Messi dubt over Barça: "Hij speelt met vuur"

Lionel Messi heeft tot op heden altijd benadrukt dat het zijn droom is om af te sluiten bij FC Barcelona. Een transfer binnen Europa werd sowieso als onrealistisch bestempeld, maar na de 222 miljoen euro voor Neymar lijkt opeens alles mogelijk.



Messi is voor driehonderd miljoen euro op te halen bij FC Barcelona. Op dit moment, want zijn aflopende contract is nog altijd niet verlengd. Agusti Benedito stelt als voormalig presidentskandidaat dat de Catalaanse topclub haast moet maken om de Argentijnse superster te behouden. Manchester City zou hem willen ophalen.



"Het is niet onmogelijk dat Messi vertrekt", stelt Benedito tegenover ESPN FC. "Het is misschien onmogelijk voor City om nu al driehonderd miljoen euro te betalen, maar vanaf januari staat het hem vrij om met andere clubs te onderhandelen."



Messi zou twijfelen over de toekomst in Barcelona. "Hij gaat wachten en wachten. Als Bartomeu zo doorgaat, dan zie ik hem wel gratis vertrekken. Dit kan erger uitpakken dan bij Neymar. In juli zei Bartomeu al dat er getekend is, maar dat is nog steeds niet het geval. Hij speelt met vuur."