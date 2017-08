Ziyech na bijna een jaar terug bij Marokko

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech is voor de eerste keer sinds oktober 2016 opgenomen in de nationale ploeg van Marokko. Al eerder werd de breuk met bondscoach Hervé Renard.



Ziyech werd begin 2017 ondanks verschillende afmeldingen plotseling genegeerd voor de Afrika Cup. De Ajacied sprak later van een persoonlijke strijd en verklaarde niet meer te willen spelen onder Renard. Zelfs een oproep kon de middenvelder niet overtuigen.



Eind juni werd de breuk echter gelijmd via een verzoeningsgesprek en nu keert Ziyech dus terug in de groep. Ook Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi, FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi en Nordin Amrabat, Oussama Tannane en Mbark Boussoufa zijn geselecteerd. Yassin Ayoub en Sofyan Amrabat ontbreken.





Geen Yassin Ayoub, wel Mimoun Mahi (@fcgroningen, Karim El Ahmadi (@Feyenoord en Hakim Ziyech (@AFCAjax in selectie Marokko. pic.twitter.com/fJKr5szWdk — Anouar Amrani (@anouaramrani) August 22, 2017