Geen aangifte na racisme: "We willen rust"

Anthony van den Hurk is niet van plan om aangifte te doen na een racistische reactie via Facebook Messenger. De spits van De Graafschap vindt zijn tweet van maandagavond voldoende.



Van den Hurk plaatste na de uitwedstrijd tegen Jong PSV (2-2) een screenshot van de racistische uitlatingen. Daar laat de 'Superboer' het nu ook bij. "We hebben er vandaag op de club over gesproken met de directie, trainer en Anthony", laat woordvoerder Marc Teloh weten aan Omroep Gelderland.



"Hij wilde een statement afgeven om te laten zien dat dat soort dingen nog steeds gebeurt", vervolgt Teloh. "De discussie die het heeft opgeleverd, vindt hij voldoende. We willen rust. Vrijdag spelen we alweer. En Anthony wil ook rust in zijn hoofd."