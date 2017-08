'Lazio wil Hoedt-vervanger bij PSV wegplukken'

Centrumverdediger Wesley Hoedt vertrekt vrijwel zeker naar het Engelse Southampton, dat hebben ze bij zijn werkgever SS Lazio al toegegeven. De Italianen vangen vermoedelijk 18 miljoen euro voor de Oranje-international, die vervolgens vervangen moet worden. Wat dat betreft zouden de Romeinen naar PSV kijken.



Het medium La Repubblica komt namelijk op de proppen met een opvallend berichtje: Lazio zou concreet geïnteresseerd zijn in een samenwerking met Jordy de Wijs van PSV. De stopper komt in Eindhoven niet echt in aanmerking voor een basisplek, maar zou het dus in de Serie A kunnen gaan proberen. Het is niet bekend wat Lazio precies overheeft voor zijn Nederlandse doelwit.



De Wijs liet eerder op dinsdag nog weten: "Ik ga tot de winterstop voor mijn kans bij PSV. Ik vecht voor mijn kansen en geloof nog steeds dat er voor mij mogelijkheden zijn. Zo niet, dan speel ik ook hier en geef ik wat ik heb." Mogelijk brengt Lazio echter verandering in dit verhaal.