TRANSFERUURTJE: Wöber, Dolberg, Mbappé, Dembélé en Veerman

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

In de regel betaalt de Eredivisie-middenmoter Willem II niet de allerhoogste afkoopsommen. Toch zijn de Tilburgers bereid om heel erg ver te gaan voor centrumspits Henk Veerman van sc Heerenveen, zo onthult het medium het Brabants Dablad. De goalgetter moet binnenkort al de overstap maken naar Willem II. Het medium bericht: "Willem II wil Henk Veerman nog deze week presenteren als nieuwe aanvaller. De Tilburgse club is sinds zondagavond weer volop in onderhandeling met Heerenveen en is bereid een forse afkoopsom te betalen voor het nog tot 2019 doorlopend contract. De Friese club liet de 26-jarige spits een maand geleden niet naar FC Utrecht vertrekken. De transfer ketste af op de vraagprijs van naar verluidt acht ton. Utrecht had een ton minder over voor Veerman."





Volgens De Telegraaf staat niets meer de komst van Maximilian Wöber bij Ajax in de weg. Journalist Mike Verweij maakt via zijn Twitter-account bekend dat de Oostenrijkse verdediger momenteel de medische keuring doorloopt in Amsterdam. Daarna zal hij zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract. De krant bericht: "Maximilian Wöber (19) zet dinsdag zijn handtekening bij Ajax. Nadat de Amsterdamse club eerder al overeenstemming bereikte met Rapid Wien over de transfersom van 7,5 miljoen euro, kwam Ajax ook met de speler zelf tot een akkoord over een verbintenis voor vier jaar."



Buitenland:

Het is inmiddels wel algemeen bekend dat FC Barcelona hard bezig is om Ousmane Dembélé naar Catalonië te halen. De Fransman zelf wil de overstap in ieder geval heel erg graag maken, maar Borussia Dortmund vormt vooralsnog een flinke sta-in-de-weg. De Duitsers zijn nu eigenlijk wel klaar met de beslommeringen. Volgens het medium BILD heeft de werkgever van de Nederlandse coach Peter Bosz een deadline neergelegd bij de beleidsbepalers van Barça. De Catalanen zijn op de hoogte van de transfersom die men neer moet leggen om Dembélé los te weken uit het Signal Iduna Park, maar hebben dit nog altijd niet gedaan. Zij krijgen nog een halve week de tijd, daarna gaat er een streep door de overgang.





Het doet superster Lionel Messi pijn om zijn werkgever FC Barcelona zo te zien spartelen. Naar verluidt wil de Argentijn niet bijtekenen totdat de directie van de Catalanen ervoor zorgt dat de club weer kan concurreren met de Europese top. Hij zou absoluut niet willen dat Sergi Roberto ook nog vertrekt. Het medium Don Balón schrijft dat de international van Argentinië bang is dat zijn veelzijdige ploeggenoot in de laatste weken van de transfermarkt voor een vertrek naar de Premier League zal kiezen. Die angst is niet geheel ongegrond, want Manchester United en Chelsea zouden zich al bij het Camp Nou-stadion hebben gemeld voor de multifunctionele Spanjaard, die achterin maar ook op het middenveld kan spelen.



AS Monaco gaat zijn supertalent Kylian Mbappé waarschijnlijk nog kwijtraken, maar de Fransen verdienen wel 180 miljoen euro aan de verkoop van de aanvaller. Een groot gedeelte van dit geld mag opnieuw geïnvesteerd worden en wat dat betreft wordt Kasper Dolberg al een tijdje genoemd bij de club uit het prinsdom. Volgens de krant La Gazzetta dello Sport heeft Monaco zijn vizier echter eerst gericht op een andere goalgetter. De Monegasken zouden liefst 100 miljoen euro overhebben voor Andrea Belotti van Torino, die ook al een tijdje in de belangstelling staat van AC Milan en Chelsea. Pas als het niet lukt om de Italiaan binnen te hengelen, zal men een aanbod neerleggen bij Ajax.