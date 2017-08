Telegraaf: Ajax heeft gewenste versterking binnen

Volgens De Telegraaf staat niets meer de komst van Maximilian Wöber bij Ajax in de weg. Journalist Mike Verweij maakt via zijn Twitter-account bekend dat de Oostenrijkse verdediger momenteel de medische keuring doorloopt in Amsterdam. Daarna zal hij zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract.



De krant bericht: "Maximilian Wöber (19) zet dinsdag zijn handtekening bij Ajax. Nadat de Amsterdamse club eerder al overeenstemming bereikte met Rapid Wien over de transfersom van 7,5 miljoen euro, kwam Ajax ook met de speler zelf tot een akkoord over een verbintenis voor vier jaar."



Het medium gaat verder: "De Oostenrijkse jeugdinternational, die rond 10 uur 's ochtends medisch werd gekeurd, is na rechtsback Luis Manuel Orejuela de verdedigende versterking, waar Marcel Keizer zo’n behoefte aan had. Wöber wordt in Oostenrijk omschreven als een grote, sterke, linksbenige karaktervoetballer, met een goede inspeelpass." Bij Ajax moet de speler in kwestie het vertrek van Davinson Sánchez opvangen: de Colombiaan vertrok onlangs voor maximaal 42 miljoen euro naar de Premier League-topclub Tottenham Hotspur.





UPDATE: Maximilian #Wöber voor 4 jaar naar #Ajax ... Momenteel medische keuring. Zo meer op Telesport.nl — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 22, 2017