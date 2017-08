Fans hopen dat Ajax opvallende speler haalt

Directeur spelerszaken Marc Overmars komt vermoedelijk nog wel met een aantal aankopen bij Ajax. Spelers als Hakim Ziyech en Joël Veltman lieten in een eerder stadium namelijk weten dat er versterking nodig is in Amsterdam. En het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat Yassin Ayoub een optie is.



De Marokkaanse middenvelder wordt al een tijdje in verband gebracht met een vertrek bij FC Utrecht, maar vooralsnog speelt hij in de Galgenwaard. Naar aanleiding van een aantal geruchten besloten wij jullie te vragen naar een mogelijke samenwerking tussen Ayoub en Ajax en het blijkt dat een meerderheid hier een voorstander van is.



64 procent van de ongeveer 3000 ondervraagden zou een transfer van de middenvelder naar onze hoofdstad namelijk toejuichen, waar 36 procent geen heil ziet in een deal. Het zou hoe dan ook opmerkelijk zijn als Ayoub daadwerkelijk naar de Johan Cruijff ArenA verhuist, omdat Ajax beschikt over een groot aantal middenvelders, waaronder Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, maar ook een talent als Carel Elting.