'Pas in winterstop aanbieding voor Van Dijk'

Centrumverdediger Virgil van Dijk wil maar al te graag vertrekken bij Southampton en heeft daarom een transferverzoek ingediend bij de clubleiding van de Saints. Het is echter algemeen bekend dat de Premier League-club van zins is om de Nederlander voorlopig aan zijn contract te houden ...



En dat blijkt, logischerwijs, een flinke sta-in-de-weg voor geïnteresseerde clubs. Eerder in de transferperiode had Liverpool concrete belangstelling voor de oud-speler van FC Groningen, maar de Reds werden op de vingers getikt door Southampton. Nu is het Chelsea dat aandringt voor Van Dijk, maar de Blues willen hem alleen halen als de Saints hier niets op tegen hebben.



Een vooralsnog wil de werkgever van de Nederlander niet onderhandelen, waardoor er een streep gezet kan worden door zijn transfer. Coach Antonio Conte zou echter bereid zijn om te wachten tot de aankomende winterstop: hij hoopt dat er dan wel wat mogelijk is. En anders zal Chelsea zich in de zomer van 2018 bij Southampton melden, zo meldt het medium The Telegraph. Van Dijk zou hoe dan ook 65 miljoen euro kosten.