"Het verschil met Ajax en PSV is vooral de timing"

Landskampioen Feyenoord heeft een pluim gekregen voor het transferbeleid van deze zomer. Analist Kenneth Perez is zeer te spreken over de visie van technisch directeur Martin van Geel.



"De visie van Feyenoord is om eerst te kijken wie een toegevoegde waarde voor de selectie kan zijn die in Nederland speelt. Pas daarna kijken ze naar landen uit Scandinavië en daarbuiten", zo zegt de Deen in Natafelen. "Dat valt toch te prijzen, een Deen van 3,5 miljoen euro (Jörgensen, red.) is meteen topscorer en bewijst toch de goede scouting van Feyenoord. Het verschil met bijvoorbeeld Ajax en PSV is vooral de timing."



Commentator Arno Vermeulen plaatst echter ook kanttekeningen: "Van Geel bewijst al jaren een goede 'td' te zijn voor Feyenoord, maar niet iedereen is even goed geslaagd als Jörgensen of Toornstra. Een Tapia of Vejinovic heeft toch het gewenste niveau niet voor Feyenoord, terwijl zij wel uitblonken bij hun vorige club. Dat geeft dan toch een vertekenend beeld voor het scoutingsbeleid van Feyenoord."