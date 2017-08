Bosz: "Heel af en toe kom je iets bijzonders tegen"

Als beginnende Ajax-trainer keek Peter Bosz nog meewarig naar het functioneren van Kasper Dolberg. De Deense spits nam het signaal serieus en groeide uit tot belangrijke waarde, met de prijs van Talent van het Jaar in de Eredivisie als beloning.



"Als je lang in het voetbal meeloopt, werk je met veel spelers. Heel af en toe kom je iets bijzonders tegen", vertelt Bosz op de website van Ajax. "Dat was bij Kasper het geval. Bijzonder omdat hij iets in zich verenigd wat je altijd aan het zoeken bent in een spits. Dan praat je over een complete spits, dat is Kasper Dolberg."



De trainer van Borussia Dortmund vervolgt: "Ik weet dat er heel veel vertrouwen in Kasper is binnen Ajax. Iedereen die met hem gewerkt heeft, erkent zijn potentie en kwaliteiten. Afgelopen seizoen heeft hij een geweldige stap gezet. Ik ben heel trots op hem dat hij zoveel wedstrijden heeft gespeeld op zo'n hoog niveau. Die lijn moet hij doorzetten, dan kan hij de absolute top halen."