'Ajax moet toch vrezen door bewegende topclub'

Ajax-directeur Marc Overmars was glashelder na de verkoop van Davinson Sánchez: geen enkele basisspeler is deze maand nog te koop. Maar spreekt de oud-international daar ook de waarheid?



Volgens journalist Loïc Tanzi van hert Franse RMC Sport moeten de Ajax-supporters namelijk wel degelijk vrezen. AS Monaco zou de onderhandelingen hebben geopend omtrent Kasper Dolberg. De Monegasken hebben deze zomer veel geld verdiend en zouden in de Deen een goede aanwinst zien.



AS Monaco haalde eerder Feyenoorder Terence Kongolo al op uit de Eredivisie. Overigens is het geen uitgemaakte zaak dat Dolberg die route ook volgt. Niet alleen kan Ajax het eigenlijk niet meer maken om nu ook de spits nog te verkopen, maar ook spelers als Diego Costa, Alexis Sánchez en Antony Martial worden nog gezien als opties.