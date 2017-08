Sam Larsson heeft zijn gewenste vertrek bij sc Heerenveen te pakken. De Zweed heeft door zijn houding van de afgelopen weken niet de voordeur gekozen, maar de Feyenoord-aanwinst is de Friezen wel degelijk zeer erkentelijk.



Op Instagram richt Larsson zich tot sc Heerenveen. "Na drie jaar bij sc Heerenveen is het tijd om gedag te zeggen tegen de club die me zowel op als buiten het veld geholpen heeft bij mijn ontwikkeling. Het is niet op de manier geëindigd zoals ik dat het liefst gewild had. Ik hoop dat iedereen weet wat ze moeten geloven en wie ik echt ben."



'Samba Sam' vervolgt: "Ik heb vriendschappen voor het leven gesloten en heb personen en fans ontmoet die ik nooit zal vergeten. Ik ben iedereen bij de club dankbaar, dat ze mij bij deze familie verwelkomt hebben. Via deze weg bedank ik ook de spelers en de staf, het was een genoegen om met jullie te mogen werken. En uiteraard ben ik ook enorm dankbaar naar alle fans en in het bijzonder naar alle kinderen die altijd bij mij aan de deur kwamen."