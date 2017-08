Advies voor Dolberg: "Soms wat meer pit hebben"

Kasper Dolberg moest zondag plaatsnemen op de reservebank van Ajax. Klaas-Jan Huntelaar kreeg de voorkeur tegen FC Groningen, al zal de Deen normaal gesproken de nummer één blijven. Wel krijgt de begeerde spits advies mee.



"Hij wordt wel aangepakt, maar dat geeft niets, daar word je alleen maar sterker van", zo laat Ajax-directeur Edwin van der Sar weten aan FOX Sports. "Het is een heel relaxte gozer. Soms mag hij wat meer pit hebben. Ik hoop dat hij veel kan leren van Klaas-Jan, die van zich afbijt en een hoop heeft meegemaakt."



De voormalig doelman is dan ook blij met de komst van de geroutineerde Huntelaar. "Uiteindelijk wil je een winnend elftal hebben. Gelukkig zijn we daar gister mee begonnen."