De Graafschap ontsnapt aan nederlaag bij Jong PSV

Jong PSV is het seizoen in de Jupiler League begonnen met een redelijk resultaat. Op De Herdgang leek de Eindhovense ploeg te winnen van De Graafschap, maar vlk voor tijd werd het toch nog 2-2.



De Achterhoekers bezorgden de manschappen van Dennis Haar een moeilijke avond. Fabian Serrarens maakte zelfs de 0-1 nadat de bal terugkwam van de lat, maar Bram van Vlerken tekende niet lang daarna voor de gelijkmaker. Na een klein uur spelen maakte ordy de Wijs de 2-1 met een fraaie vrije trap.



Dat leek voldoende, maar vlak voor tijd viel toch nog de verdiende gelijkmaker. Anthony van den Hurk maakte de goal.



FC Oss veel te sterk voor Utrecht-jeugd

Rond FC Utrecht is de sfeer euforisch, maar de beloftenploeg heeft maandag een flinke knauw gekregen. De Domstedelingen verloren met 0-3 van FC Oss. Erik Quekel, Richard van der Venne en Fatih Kamaci maakten de doelpunten.