Kuipers: "Contactmoment absoluut niet roodwaardig"

Mario van der Ende is kritisch over het scheidsrechterskorps in Nederland. De voormalig topscheidsrechter is van mening dat de voorbije speelronde wel erg veel foutieve beslissingen kende.



"Er waren zes of zeven voorbeelden van overtredingen die zeker rood waren", zo laat Van der Ende weten aan de NOS. "Soms kijk ik met ogen dicht en kromme tenen. Het is gewoon een professioneel vak, hè? Daar moeten ze veel meer aandacht aan schenken. Ik heb ook het idee dat het harde en het ruwe spel niet helemaal van elkaar onderscheiden wordt."



NOS-commentator Jan Roelfs vond bijvoorbeeld dat Jan-Arie van der Heijden zondag rood verdiende. Onzin, zo meent Björn Kuipers. "Ik denk dat de commentator van de NOS een opfriscursus nodig heeft over de rode kaart. Het moment was wel hard en intens, maar het contactmoment was absoluut niet roodwaardig. (...) Ik heb zelfs de FIFA en UEFA de situatie voorgelegd en ook zij gaven aan dat het een gele kaart was."