Ajax-middenvelder Hakim Ziyech moet zich niet bezighouden met kritische fans, maar met het ontwikkelen van de ploeg. Dat is de conclusie in het praatprogramma Voetbal Inside.



"Ziyech moet donderdag het voortouw nemen", wijst René van der Gijp naar de Europese return tegen Rosenborg BK. "De club bij de hand nemen en er in zijn eentje voor zorgen dat Ajax zich plaatst voor de Europa League. Als Ziyech geen kans ziet om tegen een hele matige ploeg te zorgen dat ze zich te kwalificeren, dan is Ziyech nog niet goed genoeg om naar Roma of wat voor club dan ook te gaan."



Johan Derksen vindt de houding van Ziyech evenmin gepast. "Meneer was op zijn pik getrapt. Omdat we het in ons hoofd haalden om te zeggen dat hij bij balverlies de boel de boel liet. Dan denk ik: Ziyech heeft geen recht van spreken."