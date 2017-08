Twente-watcher: "Er is wel paniek bij de club"

Verliezen bij landskampioen Feyenoord is een ingecalculeerd verhaal, maar de thuisnederlaag tegen VVV-Venlo hakt er toch flink in bij FC Twente. Dat weet ook clubwatcher Leon ten Voorde.



Op de website van TC/Tubantia spreekt Ten Voorde zijn zorgen uit. Die zorgen zijn volgens hem ook intern besproken. "Ik wil zo lang mogelijk wachten om het woord 'crisis' in de mond te nemen, maar er is wel paniek bij de club", zo stelt hij.



Ten Voorde begrijpt dat er gezien de financiële wederopbouw weinig mogelijk is. Echter, het transferbeleid kan in zijn ogen wel degelijk beter. "Geef ons een klein beetje geld uit het budget van FC Twente, dan denk ik dat wij met ons tweetjes betere spelers hadden gehaald."