Kuyt heeft geen spijt: "Valt voor mij wel mee"

Dirk Kuyt is inmiddels enkele maanden profvoetballer af, maar maandagavond stond de Katwijker 'gewoon' op het podium tijdens het Voetballer van het Jaar-gala. De voormalig Feyenoord-aanvoerder blijkt de beslissing goed te hebben verwerkt.



"Het gaat goed met me. Het is anders om niet te voetballen", zo laat Kuyt weten aan Harry Vermeegen. "Ik heb een hele mooie carrière gehad en nu wordt het weer tijd voor andere dingen en daar zijn we al mee begonnen."



Kuyt is ook nog niet volledig gestopt. "Het is heel belangrijk als je twintig jaar topsport heb gedaan dat je niet gelijk in één keer stopt. Ik ben blij dat ik nu bij Quick Boys terecht kan. De jongens trainen drie keer in de week, dus dat valt voor mij wel mee. Daarnaast probeer ik nog wat andere dingen te doen."



Spijt heeft de oud-international niet. "Het is nog allemaal zo vers en kort dat je het nog amper mist. Ik zie de jongens nog regelmatig."