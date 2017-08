Keizer pareert kritiek: "Zie ik bijna geen club doen"

Het is een terugkerende klacht rond Ajax: het rondspelen van de bal zonder gevaar te stichten. Volgens trainer Marcel Keizer is die kritiek niet helemaal terecht.



"Je moet niet vergeten dat de speelstijl die wij spelen niet negentig minuten lang alleen maar leuk kan zijn", legt Keizer uit aan Ajax TV. "Het rondspelen van de bal is af en toe even nodig. Negentig minuten voluit na een wedstrijd op donderdag zie ik bijna geen club doen."



"We willen het heel graag, je ziet het aan die jongens, maar soms zit er een periode in waar het net even wat minder is", aldus de trainer daags na de 3-1 overwinning op FC Groningen. Keizer stelde een aantal andere spelers op. "Nu werd het tijd om de jongens die er op het trainingsveld staan, die er keihard voor knokken en die een goede indruk achter laten, een kans te geven. Daarvoor was nu de mogelijkheid."