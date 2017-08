Haar reageert: "Of hij weg wil bij PSV?"

Marcel Ritzmaier is één van de spelers die op de nominatielijst staat om nog te vertrekken bij PSV. De Oostenrijkse middenvelder moet zich momenteel tevreden stellen met een plek in de beloftenploeg, maar een sfeerverzieker maakt die rol niet in hem los.



Sterker nog: Dennis Haar, de nieuwe trainer van Jong PSV, is zeer content met Ritzmaier. "Of hij weg wil bij PSV? Dat zou je aan hem moeten vragen", opent de oefenmeester tegenover FOX Sports. "Volgens mij heeft hij het op dit moment goed naar zijn zin. Hij traint en presteert goed bij het beloftenteam."



"Tot zover ben ik dik tevreden. Hij geeft mij niet de indruk dat hij weg wil. Dat moet je aan hem vragen", aldus Haar. De Oostenrijker werd eerder uitgeleend aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles. Die seizoenen verliepen met wisselend succes.