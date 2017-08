Sam Larsson is maandag officieel gepresenteerd als aanwinst van Feyenoord. De van sc Heerenveen afkomstige Zweed is bij de landskampioen niet alleen in beeld als linksbuiten.



"Dat is ook iets wat Van Bronckhorst graag wil", vertelt clubwatcher Iwan van Duren van Voetbal International over zijn komst. "Het wordt een lang seizoen met de Champions League. Ze willen eigenlijk alle posities minimaal dubbel bezet hebben. Het eerste waar je aan denkt is linksbuiten en anders het middenveld."



Jean-Paul Boëtius hoeft echter (nog) niet te vrezen, zo denkt de journalist. "Die heeft zijn visitekaartje wel afgegeven. Boëtius is iedere wedstrijd beslissend geweest, volwassen geworden en kind van de club. Larsson is wel iemand die je in de basis verwacht."



Van Duren plaatst wel een kanttekening. "Het is een lastige, harde jongen. Het zal geen jongen zijn die graag op de bank gaat zitten. Het is niet in eerste instantie een gezellige jongen. Hij heeft gif, een beetje zoals Van Hooijdonk vroeger, een moordenaar."