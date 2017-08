ADO-cultheld Beugelsdijk volgt Rutjes op

Tom Beugelsdijk is maandagavond uitgeroepen tot Maatschappelijk Speler Eredivisie van 2017. Bij het voetbalgala werd de centrale verdediger van ADO Den Haag in het zonnetje gezet.



Beugelsdijk staat bekend als een bikkelharde verdediger met een warme kant. Dat blijkt wel uit zijn maatschappelijke arbeid namens de Haagse club. Ook de mensen delen die visie, want zijn naam werd het vaakst geselecteerd bij het stemmen op internet.



Beugelsdijk had concurrentie van doelman Sergio Padt van FC Groningen en middenvelder Morten Thorsby van sc Heerenveen. Hij is de opvolger van Roda JC-cultheld Nathan Rutjes.





🔰Tom Beugelsdijk is vanavond verkozen tot Maatschappelijk Speler Eredivisie van 2017!



🔰Tom Beugelsdijk is vanavond verkozen tot Maatschappelijk Speler Eredivisie van 2017!