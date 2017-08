Gio reageert op komst Larsson: wordt hij basisspeler?

Giovanni van Bronckhorst is natuurlijk erg blij met de komst van Sam Larsson, die vandaag definitief overkwam van sc Heerenveen. Nu is het de vraag of de Zweed de concurrentiestrijd met Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis in zijn voordeel kan gaan beslissen.



"Een speler die de competitie bekend is, al een aantal jaren in Nederland speelt. Iemand met specifieke kwaliteiten die, denk ik, in ons elftal kan gaan passen", reageert Van Bronckhorst bij Feyenoord TV.



"Je wil een grote selectie, met spelers die voor concurrentie zorgen. Dat hebben we met Sam nu gedaan. In dat opzicht is het fijn om hem er bij te hebben, ook met het oog op de vele wedstrijden die in de komende weken gaan volgen."



Het is dus nog de vraag of Larsson een vaste basisplaats gaat verdienen op de korte termijn, maar in Rotterdam is men vol verwachtingen over de rechtspoot.





