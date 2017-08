PSV-invaller De Jong reageert op transfergeruchten

De afgelopen weken werd duidelijk dat Luuk de Jong voorlopig zijn basisplaats verloren is aan Jürgen Locadia. Al snel daarna volgden geruchten dat Hannover 96 serieuze interesse in de PSV-reserve heeft.



De Duitsers lijken nu echter te kiezen voor oud-AZ'er Jonathas als nieuwe aanvalsleider. Maar betekent dat ook dat De Jong 'gewoon' bij PSV blijft? "Ik weet niet wat er gaat gebeuren, ik kan er moeilijk wat over zeggen", reageert de voormalig aanvoerder en topscorer in gesprek met Omroep Brabant.



"Ik zit nu bij PSV en doe hier keihard mijn best. En dan zien we wel wat de toekomst brengt." Voor nu lijkt hij het te moeten doen met de rol van invaller. "Ik denk dat elke speler die op de bank zit denkt dat hij wel moet spelen. Als je die drang niet hebt, ben je niet een topsporter. Maar ik heb begrip voor de keuzes van de trainer."