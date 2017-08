Vertrouwd gezicht Jong PSV met 'gunfactor' durft te dromen

Vanavond opent Jong PSV zijn seizoen in de Jupiler League, met een thuisduel tegen De Graafschap. Bram van Vlerken zal ongetwijfeld weer in de basisformatie aantreden, net als zo vaak vorig voetbaljaar.



Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Van Vlerken mede dankzij zijn rustige en sociale karakter, en door het feit dat hij een jongen uit de regio is, een geliefde speler op De Herdgang is. Bovenal is de rechtsback een realist, maar wel één met dromen: het belanden in de hoofdmacht.



Eerst focust Van Vlerken zich op het nog belangrijker worden voor Jong PSV. "En daarna zien we waar het schip is gestrand. Ik hoop volgend seizoen ook in de eredivisie te spelen en wil dat de komende maanden gaan afdwingen. PSV heeft me deze kans gegeven en daar ben ik de club dankbaar voor."



Als collectief aast de beloftenploeg op een nieuw plekje in de top van de Jupiler League. "We hadden vorig jaar een mooi seizoen en nu zal het met veel nieuwelingen misschien iets lastiger worden. Ook in de eerste divisie wordt veel van spelers gevraagd en je redt het echt niet op talent alleen", aldus Van Vlerken tot slot.