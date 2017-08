Strijdplan Rosenborg: "Moeten Ajax onzeker maken"

Ajax gaat deze midweek proberen de pijnlijke 0-1 thuisnederlaag tegen Rosenborg BK om te zetten in een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De Noren zijn echter vol vertrouwen na de stunt in de Arena.



Dat de belangen groot zijn voor hen, bleek wel uit het feit dat Rosenborg met slechts drie vaste basisspelers (André Hansen, Birger Meling en Nicklas Bendtner) aantrad in de competitie tegen Haugesund afgelopen weekend. Dat werd een dure voorzorgsmaatregel, want Haugesund won met 1-0.



"Ik ben teleurgesteld in onze prestatie, maar we weten dat het gevaarlijk is om zoveel nieuwe gezichten het veld in te sturen", reageert trainer Kare Ingebrigtsen in gesprek met VG.



Het tegendoelpunt was een eigen goal van Tore Reginiussen, die net terug kwam na een blessure en het een uur vol hield. "Ik hoop donderdag ook weer in actie te komen tegen Ajax. We moeten aanvallend spelen en kunnen niet passief zijn."



"We scoren meestal op Lerkendal en ik zie geen reden waarom dat donderdag niet gebeurt", vervolgt verdediger Reginiussen. "Ze hebben defensief gezien een aantal zwakke punten, waardoor ik zeker weet dat we kansen gaan creëren. Ze zijn bovendien erg jong en zijn niet gewend aan de druk. We moeten ervoor zorgen dat ze onzeker worden."