Feyenoord-aanwinst Larsson erkent: "Nog niet fit genoeg.."

Feyenoord presenteerde vandaag Sam Larsson als de volgende aanwinst. Voor zijn debuut moet het publiek echter nog even geduld tonen, want de Zweed erkent dat hij nog niet 100% fit is.



"Ik voel me fysiek gezien fit op dit moment, maar ik heb nog wel even tijd nodig om echt wedstrijdfit te worden. Daar gaan we de komende periode aan werken, zodat ik hopelijk snel mijn waarde kan bewijzen voor Feyenoord", wordt Larsson bij zijn presentatie in De Kuip geciteerd door Telesport.



De 24-jarige Larsson kreeg in Rotterdam rugnummer 11. Hij kwam over van sc Heerenveen, waar hij in 98 optredens tot 23 doelpunten en 33 assists kwam.





Hej Sam Larsson! 🙋‍♂️



Welkom bij Feyenoord, ook namens een bekende landgenoot... 🇸🇪#WelkomSam pic.twitter.com/iaAUFgEmHV — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 21 augustus 2017