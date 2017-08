"Mogen wat meer naar het Engelse voetbal kijken"

Sergio Ramos heeft zondagavond de 23ste rode kaart uit zijn professionele carrière gekregen. In de blessuretijd tegen Deportivo La Coruña (0-3 zege) liep de verdediger van Real Madrid tegen zijn tweede gele kaart aan.



Ramos verklaarde aan Marca het 'niet eens' te zijn met dit besluit. "Het is een erg streng besluit, maar ik respecteer de mening van de scheidsrechter", aldus de Spanjaard. "We zouden wel wat meer naar het Engelse voetbal mogen kijken, daar laten ze veel meer doorspelen. Ook bij Europese wedstrijden wordt er veel meer getolereerd dan in Spanje."



De routinier (31) raakte Borja Valle met zijn arm in het gezicht, waarna scheidsrechter José Luis Gonzalez Gonzalez op advies van zijn assistent de tweede gele kaart toonde. Daarmee komt Ramos op achttien rode kaarten in de Primera División. De overige kaarten behaalde hij in de Champions League (drie) en Copa del Rey (twee).



Real Madrid overweegt nog in beroep te gaan.