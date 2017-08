Vaclav Cerny lijkt na zijn basisplaats tegen FC Groningen (3-1) niet langer in aanmerking te komen voor een transfer. Zijn naam werd onder meer gelinkt aan FC Twente en PEC Zwolle, maar de Tsjech zit daar niet op te wachten.



"In eerste instantie niet", zo laat de talentvolle buitenspeler weten aan FCUpdate.nl. "Ik wilde gewoon heel graag blijven en bij Ajax slagen. Als ik fit ben en in vorm, dan kan ik hier slagen. Dat is mijn eerste keuze en dat is nog steeds zo."



"Als ik kansen krijg, dan wil ik graag hier blijven en mezelf hier bewijzen", aldus Cerny. De Tsjechische Ajacied rekent daar wel op en rekent voor 31 augustus dus nergens meer op. "Ja, ik neem aan dat ik bij Ajax blijf."