Verschillende eredivisie-spelers hebben een bloedhekel aan kunstgrasvelden. Eén daarvan is Nicolai Jörgensen, die zich op bezoek bij Excelsior opnieuw mateloos irriteerde aan deze ondergrond.



"Eentje achter de rug en nog zes te gaan? Ik snap wat je bedoelt. Dat kunstgras, hè", sombert de Deen in het Algemeen Dagblad. "Ik zal er niet om liegen, ik blijf erbij dat ik er gewoon niet graag op speel. Voetballen op kunstgras is echt een heel ander spelletje. We kozen er deze keer voor om een iets opportunistischere speelwijze te hanteren, je kunt gewoon geen snelheid aan de bal meegeven."



Jörgensen wil dit niet in de categorie 'slap excuus' plaatsen. "We hebben deze wedstrijd toch gewoon gewonnen? We gebruiken geen excuus, we spelen gewoon allemaal liever op gras. (…) Dat er straks in januari ook weleens iets mankeert aan een gewoon grasveld, dat weet ik. Dat is voetbal, het zal niet altijd perfect zijn. Maar alle voetballers hebben dat liever dan kunstgras. Nee, ik heb nog nooit gescoord op kunstgras. Dat is shit."