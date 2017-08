Mokhtar moppert: "Dan merk je dat ze niet gesproeid hebben"

PEC Zwolle kwam zondagmiddag niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Sparta Rotterdam. Youness Mokhtar was bijzonder ontevreden. Over de arbitrage, maar zeker ook over het veld.



"Wij komen hier om lekker te voetballen en dan merk je dat ze niet gesproeid hebben", laat de aanvaller weten aan De Stentor. "Er was vorige week een heel gedoe om ons veld, maar dat is ten minste twee keer besproeid. Misschien dat ze bang waren en onze balsnelheid laag wilden houden..."



Volgens Mokhtar moet er nog het een en ander gebeuren in de Zwolse selectie. "Er mag van mij in elke linie wel iemand bij. Ik vind onze selectie nog te smal. Ik wil niemand tekort doen, maar ik denk dat de trainer te weinig keus heeft, helemaal als we straks blessures en schorsingen krijgen." De buitenspeler beseft dat dit ten koste kan gaan van zijn eigen positie. "Van mij mag er ook een buitenspeler bij hoor. Concurrentie is altijd welkom. Daar word ik ook beter van."