PSV-aanwinst raakt steeds meer gewend: "Het is me gelukt!"

PSV won zondagmiddag met 1-4 van NAC Breda. Toch leek het nog even spannend te worden toen een duel tussen Derrick Luckassen en Thierry Ambrose een strafschop opleverde.



De penalty werd benut, maar PSV-aanwinst Luckassen bleef kalm. "Mij kennende was ik vroeger nog bezig geweest met zo’n moment. Dan was ik echt in de war geraakt. Ik ben blij dat ik daar ook in ben gegroeid", vertelt hij aan De Telegraaf.



"Het moet allemaal nog groeien, maar ik weet wat ik kan", zei Luckassen, die ook buiten het veld steeds beter zijn weg vindt. "Zaterdag ben ik voor het eerst zonder navigatie naar De Herdgang gegaan. En het is me gelukt! Dat dingetje heb ik dus af kunnen sluiten. Ik kan nu zonder navi naar de training."