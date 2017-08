Neymar geniet van 'Braziliaans' PSG: "Dat helpt mij integreren"

Recordaankoop Neymar was zondag de grote man aan de zijde van Paris Saint-Germain tijdens de 6-2 zege op Toulouse. Met twee doelpunten en twee assists loodste hij zijn ploeg naar een riante zege.



"Het team speelt op de Braziliaanse wijze en dat helpt mij integreren", zei de Braziliaan na zijn galavoorstelling. "Ik vind de sfeer op het Parc des Princes geweldig. De fans steunden ons tot de laatste minuut, ze maakten een hels kabaal", kijkt Neymar in de Franse media met een goed gevoel terug op zijn thuisdebuut.



Neymar kwam deze maand over van FC Barcelona voor het duizelingwekkende bedrag van 222 miljoen euro. Een transfer die niet zonder slag of stoot ging, want het bestuur van Barça werkte flink tegen.