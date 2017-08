PSV-uitblinker: 'Spelen in dit stadion beviel me wel'

PSV won zondagmiddag met 1-4 van NAC Breda. Vooraf waren de verwachtingen dat de Eindhovenaren een lastig potje tegemoet zouden gaan, maar dat bleek dus reuze mee te vallen. Hirving Lozano scoorde wederom en genoot van de sfeer in Breda.



"Het was mooi om in deze entourage te spelen", gaf hij na zijn eerste 'middagje-NAC' aan in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "We hadden het geruime tijd lastig, maar ik moet zeggen dat spelen in dit stadion me wel beviel. Gelukkig hebben we de punten alsnog binnen kunnen houden."



De komst van Lozano naar Eindhoven is dit seizoen bij PSV de enige grote hit van de transferzomer geweest, is nu wel duidelijk. Geld om nog zo'n grote deal te doen, is er bij PSV niet.