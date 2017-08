'Komst Larsson betekent vertrek Feyenoord-talent'

Regerend landskampioen Feyenoord heeft Sam Larsson zo goed als binnen. De vleugelaanvaller komt over van sc Heerenveen en tekent na zijn medische keuring een meerjarig contract. Feyenoord-talent Mohamed El Hankouri wordt waarschijnlijk verhuurd, want hij komt nu al helemaal niet meer in aanmerking voor speeltijd.



FC Dordrecht is volgens het Algemeen Dagblad de waarschijnlijke bestemming van de buitenspeler. Daar kan de aanvaller herenigd worden met Gustavo Hamer, die ook door Dordrecht wordt gehuurd van Feyenoord.



Vorig seizoen maakte El Hankouri zijn debuut in de Eredivisie tegen Excelsior. Op 27 augustus viel hij negen minuten voor tijd in tijdens het thuisduel met de stadsgenoot, dat in een 4-1 overwinning voor Feyenoord eindigde. Met de komst van Larsson wordt hij de derde keus op de linkerflank.