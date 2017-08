"Heb geen moeite met de kritiek, dat hoort erbij"

De talentvolle buitenspeler Steven Bergwijn werd in het verleden aangestipt als de nieuwe Memphis Depay bij PSV, maar vooralsnog heeft hij behoorlijk veel moeite om dat laatste stapje te zetten. De vleugelspits krijgt aardig wat kritiek, maar daar kan hij wel mee omgaan, zo zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.



Bergwijn vertelt: "Ik heb geen moeite met de kritiek. Dat hoort bij voetbal en die kritiek heb ik zelf ook als ik niet gescoord heb. Uiteindelijk moeten we wedstrijden winnen en daar dragen ook goals van mij aan bij. Ik moet keihard werken om mezelf te blijven verbeteren."



Coach Phillip Cocu velt een waardeoordeel over zijn aanvaller: "Het is voor Steven een kwestie van trainen, trainen en trainen. Hij moet niet te veel nadenken, scoren moet uiteindelijk automatisch gaan en is nou eenmaal een belangrijk onderdeel van het vak. Een buitenspeler bij PSV wordt ook afgerekend op de hoeveelheid goals en assists die hij levert. In een seizoen moeten er minstens tussen de vijf en tien in en daar hoort ook een aantal assists bij."