'Voorzetten Dijks zijn niet om aan te gluren'

Vleugelverdediger Mitchell Dijks werd al twee keer eerder afgeschreven door de technische leiding van Ajax, maar nu staat hij toch weer in de basis bij de Amsterdammers. Tegen FC Groningen vielen vooral de voorzetten van de linksback op: die waren niet bepaald om over naar huis te schrijven.



Dat is ook de conclusie die analist Pierre van Hooijdonk trekt bij Studio Voetbal. "Het leek wel alsof er een gewichtje van tien kilo in de bal zat wanneer Dijks wilde voorgeven. Het was echt niet om aan te gluren. Als hij die ballen beter voorgeeft, dan had je Huntelaar veel vaker in stelling kunnen brengen." De oud-Feyenoorder vindt het opmerkelijk dat Dijks er weer bij zit. "Daar zit géén idee achter. Hij is meerdere keren uitgeleend omdat hij niet goed genoeg was ... Hij gaat niet meer verrassen."



Dijks mocht het vorig seizoen proberen bij Norwich City en dat ging eigenlijk vrij voorspoedig, alhoewel de Engelsen natuurlijk wel heel anders spelen dan Ajax. Deze zomer stond hij in de belangstelling van Birmingham City, maar dat werd niets.