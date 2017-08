'Streep door Coutinho-deal, Barça gaat voor alternatief'

FC Barcelona is lang in de markt geweest voor Philippe Coutinho en heeft meermaals een bod neergelegd bij diens werkgever Liverpool. De Reds wezen alle aanbiedingen van de Catalanen echter van de hand en naar verluidt vindt de directie van de Primera División-grootmacht het nu genoeg geweest ...



Het medium RAC1 meldt dat Coutinho sowieso niet meer naar het Camp Nou-stadion komt: Barça zou de strijd hebben opgegeven na de zoveelste weigering van de Engelsen. Nu gaat de topclub uit Catalonië voor optie numero twee: de Argentijnse vleugelaanvaller, en goede vriend van Lionel Messi, Angel Di Maria. Paris Saint-Germain zou in ieder geval wel openstaan voor een verkoop.



Het is afwachten hoe dit nieuws bij Coutinho valt, want de Braziliaan wilde ontzettend graag naar Barcelona vertrekken, daarom diende hij ook een officieel transferverzoek in bij de technische leiding van zijn werkgever. Nu heeft Barça Di Maria echter in het vizier en het lijkt erop dat deze vleugelspits een haalbare kaart vormt. Het is echter onbekend hoeveel Paris Saint-Germain precies wil verdienen aan zijn flankspeler.