Ronaldo-loos Real wint eenvoudig bij Deportivo

Real Madrid is foutloos begonnen aan de Spaanse Primera División. In navolging van aartsrivaal FC Barcelona maakte De Koninklijke geen fout bij Deportivo La Coruña: 0-3.



De thuisclub begon furieus aan de wedstrijd en kreeg al vroeg de mogelijkheid om op voorsprong te komen. Real Madrid bleek niet onder de indruk en kwam vanuit het niets op voorsprong. Karim Benzema toonde zich een echte teamspeler door Gareth Bale een simpele intikker te gunnen: 0-1.



De 0-2 kwam op naam van de Brazilianen. Marcelo schreef de voorbereiding op zijn conto en Casemiro maakte het eenvoudig af. Na ruim een uur wist de Duitser Toni Kroos de wedstrijd op slot te gooien door de marge naar drie te tillen.



Toch ontstond er nog enige schade. Sergio Ramos kreeg in blessuretijd zijn tweede gele kaart en kan dus net als Cristiano Ronaldo een schorsing tegemoet zien. Kort daarvoor liet Deportivo na om de eer te redden, want Florin Andone mikte zijn strafschop via Keylor Navas naast.



Scoreverloop:

0-1 (20') Gareth Bale

0-2 (27') Casemiro

0-3 (62') Toni Kroos