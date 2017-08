SN-elftal van de week: Ziyech trekt lange neus, VVV verrast

SoccerNews.nl stelt ook dit seizoen na iedere speelronde weer een Elftal van de Week samen. Ditmaal kijken we naar de uitblinkers van de tweede speelronde.



Doel:



Wouter van der Steen (sc Heerenveen)

Van der Steen hield sc Heerenveen tijdens zijn basisdebuut overeind door bij een 0-1 achterstand twee cruciale reddingen te realiseren. In extremis leverde de goalie ook nog een assist op Nemanja Mihajlovic.



Verdediging:



Jerold Promes (VVV-Venlo)

VVV-Venlo stuntte op bezoek bij FC Twente, dat de promovendus nauwelijks pijn wist te doen. Promes hield de Tukkers prima in bedwang en profiteerde zelf van een keepersfout door de 0-2 binnen te prikken.



Eric Botteghin (Feyenoord)

Feyenoord revancheerde zich zondag met een zege op Excelsior. De landskampioen gaf met dank aan Botteghin bijna geen kans weg. En eigenlijk had hij beloond moeten worden met een strafschop.







Denzel Dumfries (sc Heerenveen)

Denzel Dumfries veroverde vorige week al een plek in ons weekelftal met twee assists. Ook tegen Heracles was de oud-Spartaan weer zeer actief, maar dat ging ook nog eens gepaard met bijna foutloos verdedigen.



Middenveld:



Guus Til (AZ)

AZ leunt dit seizoen nadrukkelijk op eigen jeugd en dat pakt vooralsnog goed uit. Til houdt zich moeiteloos staande in Alkmaar, waar hij thuis tegen ADO Den Haag ook nog eens een prima kopgoal meepikte.



Urby Emanuelson (FC Utrecht)

Emanuelson heeft na zijn vertrek bij Ajax veel geleerd, maar bij FC Utrecht doet hij wat iedere speler het liefst doet: wekelijks voetballen. De middenvelder is nu al belangrijk en dan is hij nog niet eens honderd procent...







Tonny Vilhena (Feyenoord)

Overtuigen deed Feyenoord inderdaad niet op bezoek bij Excelsior, maar een fraaie actie van Tonny Vilhena betekende wel de opmars naar een overwinning. De middenvelder maakte sowieso een gedreven indruk.



Hakim Ziyech (Ajax)

Ziyech werd de afgelopen weken flink bekritiseerd. Met name zijn houding stond ter discussie, maar tegen FC Groningen bleek hij weer dé man van Ajax. De Marokkaan noteerde een goal en een assist.



Aanval:



Vito van Crooy (VVV-Venlo)

Van Crooy had een belangrijk aandeel in het kampioenschap van VVV-Venlo, maar er was scepsis of hij de Eredivisie aan zou kunnen. Met zijn wonderschone goal bij FC Twente liet de Limburger vooral zijn voeten spreken.



Steven Bergwijn (PSV)

PSV heeft op bezoek bij NAC Breda ook de tweede competitiewedstrijd in winst omgezet. Bergwijn maakte een goede indruk tijdens dit Brabantse onderonsje en bekroonde dat met de openingstreffer.







Klaas-Jan Huntelaar (Ajax)

Velen stellen zichzelf de vraag of Huntelaar zich kan blijven schikken in de rol bij Ajax. We zullen het waarschijnlijk snel weten, want tegen FC Groningen heeft hij de druk nu toch bij Kasper Dolberg gelegd.