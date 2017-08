'Geïnteresseerde clubs bijten zich nog stuk op PSV-prijs'

De transferdeadline nadert en dus worden uitgaande transfers steeds meer ongewenst. Zo vreest doelman Jeroen Zoet nog kwijt te raken aan een buitenlandse club, maar de vraag is of de biedingen toereikend zijn.



Zoet ligt nog twee jaar vast en mag voor circa tien miljoen euro verkassen. "Daar zit de angel in het huidige transferspel rond Zoet, dat zich achter de schermen afspeelt. De clubs die nu belangstelling voor hem hebben, willen niet verder gaan dan ongeveer de helft van het bedrag dat PSV in gedachten heeft", zo schrijft het Eindhovens Dagblad.



PSV zit daarmee niet heel hoog in de boom. "En als de club vindt dat dat een kleine 10 miljoen is, is dat natuurlijk het goed recht van PSV", stelt de krant. "De club kan Zoet wellicht behouden én belonen voor zijn loyale houding. Dat kan door hem toe te zeggen dat een iets lagere transferprijs volgend jaar toereikend is en PSV kan ondertussen een extra contractjaar (met het bijbehorende tekengeld) met hem overeenkomen."