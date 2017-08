Klaas-Jan Huntelaar en niet Kasper Dolberg stond zondag in de spits bij Ajax voor het thuisduel met FC Groningen. Volgens de analisten van het Ziggo Sport-programma Rondo is dat een gedurfde keuze van trainer Marcel Keizer.



"Ik vind het een enorm gedurfde keuze om Dolberg te passeren. Dolberg staat toch echt in de belangstelling van hele grote clubs", aldus Jan van Halst. Wim Kieft vindt dat wel terecht. "Wij zijn natuurlijk een aantal speciale dingen in Dolberg, maar hij heeft ook een heleboel niet. Hij mist bijvoorbeeld een behoorlijke dosis agressiviteit."



Kieft noemt het transferbeleid van Ajax ambitieus. "Ajax kan Sam Larsson wel niet goed genoeg vinden, maar zoek dan maar eens iemand die wél goed genoeg is en betaalbaar is. Je zult misschien sneller genoegen moeten gaan nemen met een Larsson."