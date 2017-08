Neymar eist ondanks rode kaart Verratti hoofdrol op

Paris Saint-Germain heeft zondagavond indruk gemaakt in de Ligue 1. De hoofdstedelingen wonnen dankzij een uitblinkende Neymar met 6-2 van Toulouse.



Max-Alain Gradel bracht de bezoekers nog wel aan de leiding in Parijs, waar Neymar zelf de ommekeer inluidde. De Braziliaan maakte de gelijkmaker en bediende vervolgens Adrien Rabiot voor de 2-1. Een rode kaart van Marco Verratti zorgde voor een knotsgekke tweede helft.



Edinson Cavani maakte met een strafschop de 3-1, maar Christopher Jullien scoorde korrt daarna weer tegen. Toch kwam het tiental van PSG niet meer in gevaar. Javier Pastore, Layvin Kurzawa en opnieuw Neymar zorgden zelfs voor een zesklapper.



Scoreverloop:

0-1 (18') Max-Alain Gradel

1-1 (31') Neymar

2-1 (35') Adrien Rabiot

3-1 (75') Edinson Cavani (strafschop)

3-2 (78') Christopher Jullien

4-2 (82') Javier Pastore

5-2 (84') Layvin Kurzawa

6-2 (90') Neymar