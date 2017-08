Dortmund laat zich kritisch uit over Barça

Borussia Dortmund is niet gecharmeerd van het transferbeleid van FC Barcelona. De Catalanen hebben Ousmane Dembélé bestempeld als topkandidaat, maar volgens bestuurder Hans-Joachim Watzke laat men dat onvoldoende blijken.



"Dembélé is optie nummer één optie voor FC Barcelona. Er is geen plan B of C, want ze zien wel in hoe goed hij is", vertelt Watzke. "Op een donderdag hadden we een gesprek met Barça en op vrijdag ontbrak hij opeens op het trainingsveld. Is dat toeval?"



"Twee weken geleden beschouwde ik als Barça als een grote en gerespecteerde club, maar ik weet niet of ik daar nu nog zo over denk. Hij is een jongen van twintig jaar en is nog niet volwassen, maar voor een andere club in de wereld zou hij dit niet doen...", vervolgt de voorzitter van 'BVB'.



Watzke besluit: "We hebben kenbaar gemaakt mee te willen denken, maar niet al na een jaar en dus gaan we geen korting geven. Geen cent. We kunnen al helemaal niet dertig miljoen onder onze vraagprijs gaan zitten. De kans is nu fiftyfifty."