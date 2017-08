Henk Veerman kreeg zaterdagavond een hem welbekende rol toebedeeld, die van pinchhitter. De Volendammer had dit seizoen op meer gehoopt bij sc Heerenveen, maar ook na de mislukte transfer naar FC Utrecht berust hij zich in deze rol.



"Ik kan alleen doen wat de trainer van mij vraagt. Dat heb ik nu goed gedaan", zo laat de boomlange spits weten aan FC Afkicken. "Ik heb er geen moeite mee om me te motiveren. Als je op de bank zit wil je juist graag het veld in. Het is wel lastig dat ik niet speel. Dat stoort me wel."



Zeker omdat sc Heerenveen hem deze zomer een transfer naar FC Utrecht onthield. "Maar we hebben nog een paar dagen. Ik weet niet wat Heerenveen precies van plan is. (…) Het is nu niet belangrijk wat ik wil. Dat is aan Heerenveen. Als zij zeggen 'je bent belangrijk en je moet blijven' dan blijf ik. Je hebt niet zoveel te schikken."



Veerman gaat geen vertrek forceren. "Ik ben te goed onthaald door de supporters om dat gedrag te vertonen."