FC Groningen had op bezoek bij Ajax weinig in de melk te brokkelen, maar Oussama Idrissi liet zich desondanks gelden. Op fraaie wijze wist hij de aansluitingstreffer binnen te schieten na een goede individuele actie.



Idrissi traint vaak op de 'Robben-actie'. "Dat ie er nu ingaat is mooi, lekker. Ik hoop veel van zulke goals te maken", zo laat de 21-jarige linksbuiten weten aan FCUpdate. "Het is een eer om met zo’n speler vergeleken te worden, maar Robben is natuurlijk van wereldklasse. Ik hoop ook ooit zo’n dergelijke carrière te halen."



De Groningen-aanvaller vervolgt: "Ik weet niet of dat reëel is, maar dat ik bij dezelfde club voetbal als waar Arjen Robben is begonnen is mooi. Ik denk dat Arjen Robben er ook veel op heeft getraind en dat is voor mij ook een taak om dat veel te beoefenen."