Ongelukkige rol Messi in emotioneel duel Barça

FC Barcelona is de Primera División begonnen met een 2-0 overwinning op Real Betis. Lionel Messi kwam in deze emotionele wedstrijd niet tot scoren.



Bij Barça zat er veel druk op de start van La Liga. Niet alleen vanwege de dubbele nederlaag tegen Real Madrid in de strijd om de Spaanse Supercup, maar ook als eerbetoon van de slachtoffers van de terreuraanslag in de stad. Vanzelfsprekend werd hier voorafgaand aan de aftrap bij stilgestaan.



Met Andrés Guardado in de basisopstelling lukte het de bezoekers uit Sevilla om 35 minuten stand te houden. Daarna ging het echter snel. Eerst deponeerde Alin Tosca de bal ongelukkig in eigen doel na een actie van Messi en vervolgens maakte Sergi Roberto er 2-0 van.



Messi zelf probeerde ook op het scoreformulier te komen, maar dat lukte dus niet. Zo raakte de Argentijnse sterspeler van Barça maar liefst drie keer het houtwerk.



Scoreverloop:

1-0 (36') Alin Tosca (eigen doelpunt)

2-0 (39') Sergi Roberto